Минфин США: Зеленский обманул Штаты перед Мюнхенской конференцией

В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности глава Украины Владимир Зеленский обещал подписать сделку на 500 миллиардов долларов, которая передает права на украинские полезные ископаемые, однако сделка пока не была заключена.
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