Спутниковая связь Huawei помогла спастись во время оползня в Непале

Владелец Huawei Mate X5 связался со спасательным вертолётом напрямую через спутник Спутниковая связь в смартфоне Huawei Mate X5 помогла человеку выбраться из опасной ситуации после мощного оползня в Непале.
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