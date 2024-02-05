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  • Misha Glusch
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Запад не связывает себя никакими рамками или правилами. И абсолютно не парится по этому поводу

Запад не связывает себя никакими рамками или правилами. И абсолютно не парится по этому поводу

  Нужно понимать, что Россию при любых военно-политических раскладах, при любом её поведении всё равно бы обвинили во всех грехах, ввели бы точно такие же санкции и развязали бы точно такую же тотальную информационно-ментальную войну.

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Misha Glusch
значит мы все делаем правильно...
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