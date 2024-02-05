Запад не связывает себя никакими рамками или правилами. И абсолютно не парится по этому поводу

Нужно понимать, что Россию при любых военно-политических раскладах, при любом её поведении всё равно бы обвинили во всех грехах, ввели бы точно такие же санкции и развязали бы точно такую же тотальную информационно-ментальную войну.
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