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Трамп назвал глупым решение Запада об исключении России из «Большой восьмерки»

Трамп назвал глупым решение Запада об исключении России из «Большой восьмерки»

Исключение России из «Большой восьмерки» оказалось очень глупым решением со стороны стран Запада. Сейчас восстановление такого формата невозможно, заявил президент США Дональд Трамп, сообщило агентство Reuters.

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