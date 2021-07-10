СССР-Россия

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Латыши, зачем вы кланяетесь немцам? Германия для президента Латвии Левитса превыше всего

Латыши, зачем вы кланяетесь немцам? Германия для президента Латвии Левитса превыше всего

Современные прибалтийские государства мне напоминают виктимных субъектов стокгольмского синдрома. Нередко люди, пережившие эту ситуацию, начинают испытывать чувство симпатии к агрессору, а потом винить себя за случившееся и собственные эмоции.

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