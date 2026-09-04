Калашников поставил партию автоматов АК-12 государственному заказчику

Концерн "Калашников" отгрузил государственному заказчику большую партию автоматов АК-12 образца 2023 года.
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