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Экс-депутат Рады Кива после гибели в авиакатастрофе главы МВД Украины Монастырского предрек ликвидацию главкома ВСУ Залужного

Экс-депутат Рады Кива после гибели в авиакатастрофе главы МВД Украины Монастырского предрек ликвидацию главкома ВСУ Залужного

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива после гибели в авиакатастрофе руководителя украинского МВД Дениса Монастырского спрогнозировал ликвидацию главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

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