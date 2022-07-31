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Пера о двух титулах подряд: «За неделю до Будапешта я говорила, как меня все достало. Что я хорошо играю, но не могу прорваться»

27-летняя Бернарда Пера прокомментировала то, что выиграла два турнира подряд. Она победила в Будапеште и Гамбурге, хотя до этого не имела трофеев на уровне WTA и проиграла пять матчей подряд.

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