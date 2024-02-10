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Трамп: Первый срок Байдена покажется американцам раем в случае его переизбрания

Трамп: Первый срок Байдена покажется американцам раем в случае его переизбрания

Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обратил внимание на то, что граждане смогут считать первый президентский срок текущего главы государства Джозефа Байдена райскими кущами в том случае, если политический деятель будет переизбран.

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