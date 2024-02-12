Модные обои 2024: какие стены в тренде

Дизайнеры обойных коллекций вдохновляются смелым современным искусством, академическими пейзажами и цифровыми иллюстрациями, выбирают крупные принты, экспериментируют с фактурами и делают ставку на пастельную цветовую гамму.
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