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Минобороны сообщило об уничтожении 777 беспилотников ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 777 беспилотников ВСУ

МО РФ сообщило об уничтожении 777 украинских беспилотников за ночь с 10 на 11 сентября. Перехваты проходили над российскими регионами и акваториями Черного и Каспийского морей.

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