Британские субмарины под угрозой: разработку ПО доверили РФ и РБ

Широкий резонанс и серьезные опасения по поводу национальной безопасности вызвало решение британского военно-промышленного комплекса доверить разработку критически важного программного обеспечения для атомных субмарин российским и белорусским компаниям.
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