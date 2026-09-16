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Царьград

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ШОС осудила нападения на мирные ядерные объекты на форуме в Пекине

ШОС осудила нападения на мирные ядерные объекты на форуме в Пекине

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев на XIII Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине осудил нападения на мирные ядерные установки.

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