Ученые смоделировали разрушение человеческого мозга при семантической деменции

Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports. Мы понимаем смысл сказанного благодаря тому, что наш мозг умеет кодировать, хранить и использовать семантическую информацию, то есть знания о предметах, явлениях, действиях и содержании разнообразных понятий, которые мы приобретаем в течение жизни.