Финансовая поддержка Украине от ЕС находится под угрозой — Bloomberg

Страны-члены Евросоюза не могут договориться о выделении Киеву денежных средств.Американское агентство Bloomberg сообщает, что страны-члены Евросоюза не могут договориться о выделении Украине нового пакета финансовой помощи.
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