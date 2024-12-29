Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин и Алиев обсудили крушение самолета AZAL в Актау

Путин и Алиев обсудили крушение самолета AZAL в Актау

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний», сообщили в Кремле.

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