Командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области

Украинские военные командиры направляют в Киев доклады, содержащие искаженную информацию о якобы успешном сдерживании наступления российских войск в Курской области, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.
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