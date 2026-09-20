📌⚡️Hanwha и Edge: интегральная ПВО ОАЭ с опорой на L-SAM Южнокорейская Hanwha и эмиратская Edge 17 сентября подписали предварительное соглашение, определяющее контуры построения интегрированной сети ПВО ОАЭ.
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