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Нижегородская правда

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Шпилевский считает, что Марокко и Норвегия могут стать полуфиналистами ЧМ-2026

Шпилевский считает, что Марокко и Норвегия могут стать полуфиналистами ЧМ-2026

Алексей Шпилевский, бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород», поделился с Metaratings.ru своими мыслями о четвертьфинальных матчах чемпионата мира по футболу 2026 года и оценил шансы команд на выход в полуфинал.

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