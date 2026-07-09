Шпилевский считает, что Марокко и Норвегия могут стать полуфиналистами ЧМ-2026

Алексей Шпилевский, бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород», поделился с Metaratings.ru своими мыслями о четвертьфинальных матчах чемпионата мира по футболу 2026 года и оценил шансы команд на выход в полуфинал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии