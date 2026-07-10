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Энциклопедия географа

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Места, которые разбивают мечты: откровения разочарованного туриста

Места, которые разбивают мечты: откровения разочарованного туриста

Когда я начинала планировать свои путешествия, перед глазами всегда стояли идеальные картинки из социальных сетей: бескрайние лавандовые поля, величественные замки, утопающие в зелени, и улыбающиеся люди на фоне захватывающих дух достопримечательностей.

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