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Аргентина вышла в 1/2 финала ЧМ на 3 из последних 4 турниров. В истории – в 6-й раз, команда никогда не вылетала на этой стадии

Сборная Аргентины  вышла в полуфинал ЧМ-2026 , обыграв команду  Швейцарии  (3:1 после дополнительного времени) в матче 1/4 финала.

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