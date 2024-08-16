ВСУ потеряли сотни солдат и три РСЗО HIMARS на курском направлении за сутки

До 220 военнослужащих потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки, также было уничтожено 19 единиц бронетехники и три пусковые установки РСЗО HIMARS, сообщило 16 августа Минобороны России.
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