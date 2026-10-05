Враг готовится к обороне Киева: возле Чернобыля оборудуют масштабные оборонительные рубежи (ФОТО)

Враг готовится к обороне Киева: возле Чернобыля оборудуют масштабные оборонительные рубежи. Сообщается, что в северной части Киевской области устанавливают до 35 рядов колючей проволоки, усиливая приграничную полосу и возможные направления продвижения.
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