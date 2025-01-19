Профессор Дизен: отказ от российского алюминия и СПГ равносилен самоубийству ЕС

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х назвал возможный запрет Евросоюза на импорт российского алюминия и сжиженного природного газа (СПГ) экономическим самоубийством для Европы.
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