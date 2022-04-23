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Слова Джонсона о возможности победы России на Украине разозлят Киев — FT

Слова Джонсона о возможности победы России на Украине разозлят Киев — FT

Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о возможности победного завершения российской военной спецоперации на Украине противоречат единой позиции стран «Большой семерки» и разозлят Киев, пишет 22 апреля газета The Financial Times.

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