Слова Джонсона о возможности победы России на Украине разозлят Киев — FT

Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о возможности победного завершения российской военной спецоперации на Украине противоречат единой позиции стран «Большой семерки» и разозлят Киев, пишет 22 апреля газета The Financial Times.
Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о возможности победного завершения российской военной спецоперации на Украине противоречат единой позиции стран «Большой семерки» и разозлят Киев, пишет 22 апреля газета The Financial Times.
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