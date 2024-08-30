Осужден курьер телефонных мошенников Судом осужден 22-летний гражданин Кыргызстана по четырем эпизодам ст.
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Осужден курьер телефонных мошенников Судом осужден 22-летний гражданин Кыргызстана по четырем эпизодам ст.