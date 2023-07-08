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Лёгкие превращаются в камень: астронавт «Аполлона-17» признался, что на Луне трудно дышать

Лёгкие превращаются в камень: астронавт «Аполлона-17» признался, что на Луне трудно дышать

Лёгкие превращаются в камень: астронавт «Аполлона-17» признался, что на Луне трудно дышать Владислав ВислГеологу Харрисону Шмитту стало плохо сразу после его первого выхода на поверхность Луны, и исследование этой проблемы продолжается до сих пор.

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