Лёгкие превращаются в камень: астронавт «Аполлона-17» признался, что на Луне трудно дышать Владислав ВислГеологу Харрисону Шмитту стало плохо сразу после его первого выхода на поверхность Луны, и исследование этой проблемы продолжается до сих пор.