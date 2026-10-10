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Царьград

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ПСЖ одержал победу над "Ле Маном" благодаря Матвею Сафонову

ПСЖ одержал победу над "Ле Маном" благодаря Матвею Сафонову

"Пари Сен-Жермен" одержал третью победу в чемпионате Франции, обыграв на домашнем поле "Ле Ман" со счетом 3:1.

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