ПСЖ одержал победу над "Ле Маном" благодаря Матвею Сафонову

"Пари Сен-Жермен" одержал третью победу в чемпионате Франции, обыграв на домашнем поле "Ле Ман" со счетом 3:1.
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