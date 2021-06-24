Создателя антивируса McAfee нашли мертвым в тюрьме Барселоны

Создателя одного из первых антивирусов McAfee Джона Макафи нашли мертвым в тюрьме в Каталонии. По сообщению правительства Каталони, сотрудники тюрьмы и медики пытались реанимировать найденного 75-летнего мужчину, но вернуть к жизни его не удалось.