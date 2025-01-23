Нацпроект помог 120 тысячам красноярцев получить доступ к чистой воде

КРАСНОЯРСК, 24 января, ФедералПресс. В Красноярском крае благодаря федеральному проекту «Чистая вода», который является составной частью национального проекта «Жилье и городская среда» доступ к чистой питьевой воде получили 124 тысячи жителей.
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