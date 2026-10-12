Why Billy Nolan From Carrie Looks So Familiar

If you've watched Mike Flanagan's adaptation of Stephen King's "Carrie" on Prime Video and the actor who plays Billy Nolan looks familiar to you, here's why.
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