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Царьград

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Физическая активность снижает риск аритмии: выводы исследования Fitbit

Физическая активность снижает риск аритмии: выводы исследования Fitbit

Исследование, проведенное с участием более 6000 человек в США, показало, что уровень физической активности влияет на риск развития мерцательной аритмии.

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