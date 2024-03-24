Четверых обвиняемых в теракте в Crocus City Hall арестовали на два месяца

МОСКВА, 25 марта, ФедералПресс. Обвиняемым в совершении теракта в Crocus City Hall Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоду, Фариддуни Шамсутдину и Мухаммадсобиру Файзову московский Басманный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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