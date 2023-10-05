Команда программистов из Архангельской области создала нейросеть для работы с фотоловушками

2 октября в Новосибирске прошёл очередной этап окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв». Программисты со всей России разрабатывали системы обработки багажа в аэропорту, учили нейросети автогенерации текстовых описаний видео, проводили анализ финансового поведения и даже создавали бота, занимающегося подбором персонала.
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