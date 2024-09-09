Левшунов о Бедарде: «С нетерпением жду возможности сыграть за «Чикаго» вместе с ним. Хочу помочь ему забить побольше голов»

18-летний защитник из Беларуси был выбран «Блэкхокс» под общим 2-м номером на драфте НХЛ-2024. 19-летний Бедард – 1-й номер драфта-2023 – в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком сезона.
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