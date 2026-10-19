Генеральный прокурор американского штата Флорида Джеймс Утмайер заявил о выдаче ордера на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по обвинению в сговоре с целью совершения убийства первой степени.
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