«Зенит» берет бразильцев и Ахметова, спасение «Барсы» на 93-й, США против Швеции в финале МЧМ, канадский фигурист обвинен в изнасиловании и другие новости

Лена Мисько

Open the Doors | Дорский Ахметов в «Зените». Это что? Понимаю, что в «Краснодаре» очень сдержанно относятся к Ильзату. Даже после удачных матчей (их было больше при Сторожуке, но и при Ивиче случались классные выходы – например, с «Оренбургом») особых восторгов, кажется, никто не испытывал. Допускаю, что не отпустить Ахметова сейчас при предложении «Зенита» было нельзя, но это все равно удар по обойме «Краснодара». В этом сезоне Кади точно ничем не лучше Ахметова, а игрока на фланг атаки все-таки ищут в старт, а не в ротацию (не факт, что все сложится). Зачем Ахметов «Зениту», совсем непонятно. «Зенит» этого сезона – команда без базовой схемы, с меняющимися ролями некоторых игроков даже в рамках одной системы. Ахметов – игрок, в котором в ЦСКА разочаровались как в центральном полузащитнике, которого «Краснодар» не рассматривал как флангового стартового нападающего как только немного вышел из кризиса. Ну и что-то не помню восторгов (и сожалений, что не сложилось у самих) Семака от Ахметова осенью 2018-го, когда Ильзат реально разрывал, а «Зенит» по качеству состава был слабее, чем сейчас. «Зенит» уже давно не взрывает внутренний рынок трансферами типа Бухарова и Данни, но переходы из клубов РПЛ можно разделить на несколько категорий. Были не слишком попсовые, но понятные покупки (ярчайший пример – Кузяев, один из лучших опорников предтопов, способный закрыть правый фланг), попсовые и понятные (Коваленко) и малообъяснимые действия (Изидор). Пока что Ахметов гораздо ближе к Изидору, чем к первой категории. @openthedoors