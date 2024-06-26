Выпустят ли моего сына за границу, если у него есть долг по налогам?

«В самом разгаре период отпусков. Мой сын, занимающийся предпринимательством, взял путёвку в Египет. Но очень переживает из-за того, что возникнут проблемы при пересечении границы: у него есть задолженность по налогам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии