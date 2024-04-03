Кандидаты в президенты Словакии разошлись во мнениях о членстве Украины в НАТО

Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини выступил против вступления Украины в НАТО, его соперник за пост президента, бывший министр иностранных дел Иван Корчок допустил членство в случае соответствия требованиям.
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