Правительство не изучало увеличение НДПИ для нефтяников для компенсации демпфера

Фото: osnmedia.ruПравительство РФ пока не рассматривает увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников для компенсации бюджетных выплат по топливному демпферу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
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