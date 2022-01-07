Порошенко сбежал за границу как только узнал о повестке — следователи

Экс-президент Украины Петр Порошенко улетел за границу внезапно, как только узнал о готовящейся в его адрес повестке, заявили представители Государственного бюро расследований (ГБР) на прошедшем 6 января заседании, сообщает «Украинская правда».
Экс-президент Украины Петр Порошенко улетел за границу внезапно, как только узнал о готовящейся в его адрес повестке, заявили представители Государственного бюро расследований (ГБР) на прошедшем 6 января заседании, сообщает «Украинская правда».
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