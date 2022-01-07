smi.media

332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Газмон
    Забегали сучары!Белый дом заявил,...
  • Лилия Царенкова
    порабощение с этого и начинается - отними оружие и запрети защищаться, а потом делай что хош с беззащитными и бесправ...В Мексике «Бригад...
  • Александр Котов
    Британия-это остров. Как и пиндосия.Британия бросила ...

Порошенко сбежал за границу как только узнал о повестке — следователи

Порошенко сбежал за границу как только узнал о повестке — следователи

Экс-президент Украины Петр Порошенко улетел за границу внезапно, как только узнал о готовящейся в его адрес повестке, заявили представители Государственного бюро расследований (ГБР) на прошедшем 6 января заседании, сообщает «Украинская правда».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх