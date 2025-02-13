"Первый пошёл": Богатым азербайджанцам будут блокировать счета в России?

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Главное чтобы не затухло на корню. ВОТ где деньги для нашего бюджета, а не для всяких ОПГ забугорных
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8 час.
Василий Сталин
Там в основном чернильницы и сами обезьяны
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3 час.
Иван Щукин
А эти власть и &quot;не спала&quot; ни когда, она просто с них &quot;имела&quot;, а вот когда народ стал выражать своё недовольство по отношению к этой народности за их вседозволенность и ей за это ни чего ни делают, &quot;власть&quot; как бы стала &quot;просыпаться&quot;! Вот только большие сомнения в этом плане что &quot;наша власть&quot; как бы опять не впадёт &quot;в спячку&quot; по отношению к ним!
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18 мин.
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