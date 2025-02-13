ИА Новороссия Коллаж: Царьград Официальный Баку без остановки хамит Москве. А в России процветает бизнес влиятельной азербайджанской диаспоры.
"Первый пошёл": Богатым азербайджанцам будут блокировать счета в России?
Комментарии
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Людмила Лиханова
Главное чтобы не затухло на корню. ВОТ где деньги для нашего бюджета, а не для всяких ОПГ забугорных
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8 час.
Василий Сталин
Там в основном чернильницы и сами обезьяны
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3 час.
Иван Щукин
А эти власть и "не спала" ни когда, она просто с них "имела", а вот когда народ стал выражать своё недовольство по отношению к этой народности за их вседозволенность и ей за это ни чего ни делают, "власть" как бы стала "просыпаться"! Вот только большие сомнения в этом плане что "наша власть" как бы опять не впадёт "в спячку" по отношению к ним!
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18 мин.
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