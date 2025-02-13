"Первый пошёл": Богатым азербайджанцам будут блокировать счета в России?

Иван Щукин

А эти власть и "не спала" ни когда, она просто с них "имела", а вот когда народ стал выражать своё недовольство по отношению к этой народности за их вседозволенность и ей за это ни чего ни делают, "власть" как бы стала "просыпаться"! Вот только большие сомнения в этом плане что "наша власть" как бы опять не впадёт "в спячку" по отношению к ним!