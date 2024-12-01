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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Адмирала» Мишуров: «СКА – сильный соперник и раздражитель, у любой команды на них максимальный настрой. Жаль, что за победу над армейцами не дают 3 очка»

23-летний голкипер провел в нынешнем сезоне 18 матчей, включая встречу против СКА 28 ноября. На его счету 91,5% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,67.

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