TVcenter.ru

221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина
    Как надоела эта брехливая артистическая тусовка!«Молодец!», – дир...
  • Екатерина
    Никчемная продажная женщина! Осталось только тело рекламировать! И это бывший депутат ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ! Ещ...“Пэрсик”: Мария М...
  • Прохожий по жизни
    Дешевая попсовая элита развлекается. А что? Ведь денежки плывут: Ой какие крупные деньжищи... Заработок идет на все...«Молодец!», – дир...

Решетова честно призналась: “Я приняла ислам не из-за мужчины”

Решетова честно призналась: “Я приняла ислам не из-за мужчины”

Решетова честно призналась: “Я приняла ислам не из-за мужчины” Лидия ГубинаИмя модели и блогера Анастасии Решетовой уже несколько лет не сходит с главных страниц российских СМИ и новостных порталов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх