БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Книга фейерверков»

«Книга фейерверков»

Когда появились пушки и мортиры, украшать их изображения попали даже в маргиналии на поля страниц манускриптов… Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.

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