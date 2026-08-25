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РБК СТИЛЬ

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«А-Клуб» стал генеральным партнером «Теннисного клуба Лужники»

«А-Клуб» стал генеральным партнером «Теннисного клуба Лужники»

У «Теннисного клуба Лужники» появился новый партнер — «А-Клуб». Клиенты private banking Альфа-банка получат приоритетный доступ к теннисным и падел-кортам, а консьерж-сервис банка будет заниматься организацией посещений с учетом индивидуальных запросов.

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