«А-Клуб» стал генеральным партнером «Теннисного клуба Лужники»

У «Теннисного клуба Лужники» появился новый партнер — «А-Клуб». Клиенты private banking Альфа-банка получат приоритетный доступ к теннисным и падел-кортам, а консьерж-сервис банка будет заниматься организацией посещений с учетом индивидуальных запросов.