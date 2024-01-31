Китай и Колумбия договорились развивать обмены в законодательной сфере

Пекин, 30 января /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи во вторник в Пекине провел встречу с председателем Конгрессса, председателем Сената /верхняя палата парламента/ Колумбии Иваном Наме Васкесом и председателем Палаты представителей /нижняя палата парламента/ Колумбии Андресом Давидом Калле Агуасом.
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