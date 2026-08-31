ФСБ постепенно очищает Россию от мигрантов-ваххабитов: лишение гражданства и депортация с запретом на въезд в РФ

Точка зрения История о том, как раздавать советы космического масштаба и такой же космической глупости, а потом внезапно остаться без российского гражданства.
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сначала запускают легионами ,создают проблемы ,а потом героически их преодолевают
8 человек?! да их таких, через одного. Я уже писал, выгнать всех и только туризм.
Проблема в том, что выслать врага это не то же, что избавиться от него.
молодцы силовики! правильно. порядок и закон должны быть!
Надо наших любителей мигрантов ловить и наказывать. Мы их всех знаем.
Аж целых 8 штук фашистов исламского пошиба лишили гражданства и надеюсь таки что и выслали из России. А их таких позапускали в Россию миллионы и миллионы .Они обнаглели отбез наказанности и потыкания им российских властей в виде соцпомощи ,бесплатных квартир и множества других льгот. Полностью разделяю мнение Виктора Борисова Прямо в точку.
Полностью поддерживаю предыдущие комментарии.