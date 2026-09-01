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Пять бань, пять характеров: Siberia запускает авторские парения от известных петербуржцев

Пять бань, пять характеров: Siberia запускает авторские парения от известных петербуржцев

Siberia отмечает первый день рождения необычным проектом: пять бань комплекса получили пять авторских программ, созданных вместе с заметными представителями петербургской культурной сцены.

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