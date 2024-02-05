Крупный девелопер в Петербурге планирует застроить дилерские центры Infinity и Nissan

Инвестиции в проект составят около 5 млрд рублей. Холдинг «Росстройинвест» арендовал 2,2 га на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта в Петербурге под автосалонами Infinity и Nissan группы компаний «Автопродикс».
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